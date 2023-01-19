النائب وضاح الصادق ردًا على النائب قاسم هاشم خلال توقيع عريضة حضّرها أهالي شهداء المرفأ: نعم نحن نستغل دماء الضحايا الذين قتلتموهم أنتم "ولازم تستحوا على دمكم"

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