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رويترز: رئيس الوزراء التايواني سو تسينغ ـ تشانغ يُقدّم إستقالة حكومته إلى رئيسة البلاد

Lebanon 24
19-01-2023 | 05:18
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