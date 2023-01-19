خلف وصليبا: لن نخرج وسننام داخل المجلس النيابي "ولو قطعوا الكهرباء ما اصلا مقطوعة ع الكلّ" ومن ينتظر إيعازا خارجيا هذا يعني ان النواب لا يمثلون الشعب وسينضم الينا نواب آخرون

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