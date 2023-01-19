السفيرة الفرنسيّة آن غريو خلال لقائها الرئيس ميقاتي في السراي: شددت على ضرورة سير عمل كل المؤسسات ومن بينها انتخاب رئيس للجمهورية وضرورة وجود حكومة بإمكانها العمل لحل كل المسائل التي يريد اللبنانيون إجابات عليها

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