Advertisement

أخبار عاجلة

السفيرة الفرنسيّة آن غريو خلال لقائها الرئيس ميقاتي في السراي: شددت على ضرورة سير عمل كل المؤسسات ومن بينها انتخاب رئيس للجمهورية وضرورة وجود حكومة بإمكانها العمل لحل كل المسائل التي يريد اللبنانيون إجابات عليها

Lebanon 24
19-01-2023 | 08:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
 ميقاتي: المطلوب إرادة سياسية من مختلف القوى والتيارات السياسية لاكمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت واستكمال إقرار القوانين الاصلاحية
lebanon 24
19/01/2023 19:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي عن انتخابات رئاسة الجمهوريّة: ما يحصل في مجلس النواب هو العمل الدستوري الطبيعي من جانب الرئيس نبيه بري والنصاب بأكثرية الثلثين هو ضرورة وللمحافظة على ان يكون رئيس الجمهورية لكلّ اللبنانيين
lebanon 24
19/01/2023 19:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: من موقعي كرئيس للحكومة وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط بها لبنان بالازمات والتي تكاد تمثل خطرا وجودياً علبه لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهنالك
lebanon 24
19/01/2023 19:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
اسين لـ"صوت لبنان": سنحاول ان تبقى جلسة مجلس الوزراء مستمرة، لاقرار امور اخرى، واذا لم تستمر، سنعود الى عقد اجتماعات اخرى. فالشغور لا تتحمّل الحكومة مسؤوليته، انما القوى السياسية التي يجب عليها انتخاب رئيس باسرع وقت
lebanon 24
19/01/2023 19:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:24 | 2023-01-19
12:12 | 2023-01-19
11:59 | 2023-01-19
11:48 | 2023-01-19
11:45 | 2023-01-19
11:15 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website