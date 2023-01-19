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غريو خلال لقائها ميقاتي: تطرقنا لموضوع الطاقة والنفط وعرضنا موضوع التنقيب لشركة "توتال" ومحاولة تسهيل مشروع ربط الطاقة بين مصر والأردن ولبنان بالاشتراك مع البنك الدولي

Lebanon 24
19-01-2023 | 08:03
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