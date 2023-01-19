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ينسّق النواب المعتصمون داخل المجلس مع مجموعات "ثوريّة" في مختلف المناطق لمواكبة إعتصامهم المطالب بـ"انتخاب رئيس للجمهوريّة فوراً" بتحرّكات شعبيّة تصل إلى ساحة النجمة

Lebanon 24
19-01-2023 | 08:18
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19/01/2023 19:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف وصليبا: لن نخرج وسننام داخل المجلس النيابي "ولو قطعوا الكهرباء ما اصلا مقطوعة ع الكلّ" ومن ينتظر إيعازا خارجيا هذا يعني ان النواب لا يمثلون الشعب وسينضم الينا نواب آخرون
lebanon 24
19/01/2023 19:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب علي خريس لـ"الجديد" من مجلس النواب: من ينتظر تعليمات من الخارج فان هذا الامر لا يوصلنا الى نتيجة ومن يرفض الحوار عليه ان يعطينا الحل ومن يرفض الحوار "ما بدو انتخاب رئيس للجمهورية "
lebanon 24
19/01/2023 19:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: وحدة الطائفة الشيعية لا تقوم على حماية الفساد بل على مكافحة الفساد ويمكن أن يكون حزب الله متمسكاً برئيس مجلس النواب ولكن يمكننا أن نقول نحن والحزب ورئيس المجلس "stop" والسعي للخروج من النهج القائم
lebanon 24
19/01/2023 19:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
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