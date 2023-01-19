ينسّق النواب المعتصمون داخل المجلس مع مجموعات "ثوريّة" في مختلف المناطق لمواكبة إعتصامهم المطالب بـ"انتخاب رئيس للجمهوريّة فوراً" بتحرّكات شعبيّة تصل إلى ساحة النجمة

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