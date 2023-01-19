نصرالله: المركز كان وما زال السند العلمي الحقيقي لهيئاتنا القيادية ولمؤسساتنا وملفاتنا المختلفة والمكان الذي يمدنا بكل ما نحتاجه على مستوى الدراسات القانونية الاقتصادية المالية والاستراتيجية في الجانب السياسي

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