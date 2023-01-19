Advertisement

أخبار عاجلة

جنوب إفريقيا تعلن إجراء مناورات بحرية متعددة الجنسيات بمشاركة روسيا والصين

Lebanon 24
19-01-2023 | 09:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا تعلن عن مناورات بحرية مع الصين ستتم هذا الأسبوع
lebanon 24
19/01/2023 19:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بيلاروسيا تعلن بدء مناورات جوية مشتركة مع روسيا في مينسك
lebanon 24
19/01/2023 19:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: مناقشات مع واشنطن لإجراء مناورات نووية مشتركة
lebanon 24
19/01/2023 19:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الصيني يعلن إجراء مناورات بحرية وجوية حول جزيرة تايوان (العربية)
lebanon 24
19/01/2023 19:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:24 | 2023-01-19
12:12 | 2023-01-19
11:59 | 2023-01-19
11:48 | 2023-01-19
11:45 | 2023-01-19
11:15 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website