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نصرالله: من اسباب الوضع الاقتصادي في لبنان تبعات الحروب الداخلية واعادة الاعمار والاعتداءات الاسرائيلية والاحداث الاقليمية منها ملف النازحين الذي يحمّل لبنان اعباءً كبيرة والعقوبات والضغوط والحصار
Lebanon 24
19-01-2023
|
09:37
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