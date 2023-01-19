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نصرالله: الغرب عاد الى الحرب بالوكالة كما هو الحال في اوكرانيا فيما تركيزه الان على الضغوط الاقتصادية والعقوبات

Lebanon 24
19-01-2023 | 09:42
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