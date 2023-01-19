وزير الدفاع الليتواني: عدة دول ستعلن عن إرسال دبابات من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا غدا الجمعة في اجتماع بقاعدة رامشتاين الجوية الألمانية (سكاي نيوز عربية)

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