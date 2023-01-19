الشيخ محمد بن زايد يؤكد لزيلينسكي أهمية دفع الحوار للخروج بحلول سياسية للأزمة الأوكرانية في ظل التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها على العالم (سكاي نيوز عربية)

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