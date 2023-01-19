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البيت الأبيض: على الكونغرس معالجة مسألة سقف الدين دون شروط وموقفنا لم يتغير ولن تكون هناك مفاوضات (الشرق)

Lebanon 24
19-01-2023 | 13:20
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