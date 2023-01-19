Advertisement

أخبار عاجلة

بوليتيكو عن دبلوماسيين أوروبيين: الحلفاء في النيتو مترددون في زيادة الإنفاق الدفاعي (الجزيرة)

Lebanon 24
19-01-2023 | 14:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوستن: ندعم بشدة سياسات الأمن اليابانية المحدثة بما فيها زيادة الإنفاق الدفاعي وقدرات توجيه ضربات مضادة
lebanon 24
19/01/2023 22:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نريد ضمان حصول تركيا على ما تحتاج إليه كحليف في النيتو وللتعامل مع بواعث قلقها الأمنية (الجزيرة)
lebanon 24
19/01/2023 22:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بوليتيكو عن مصادر: الحزمة هي لمساعدة كييف في صد الهجوم الروسي المتوقع في الربيع المقبل (الجزيرة)
lebanon 24
19/01/2023 22:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الرئاسة التركية: انضمام السويد إلى النيتو لا يمكن أن يتقدم طالما لم توقف أنشطة المنظمات الإرهابية (الجزيرة)
lebanon 24
19/01/2023 22:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:46 | 2023-01-19
14:45 | 2023-01-19
14:44 | 2023-01-19
14:26 | 2023-01-19
14:14 | 2023-01-19
14:12 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website