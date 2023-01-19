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الخارجية الأميركية: الإيرانيون أنهوا أي فرصة لإعادة الاتفاق النووي إلى سلم الأولويات (الجزيرة)
Lebanon 24
19-01-2023
|
14:44
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