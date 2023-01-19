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نعمة افرام لـ "صار الوقت": غداً عند الساعة 12:30 ظهرا ابواب مجلس النواب ستكون مفتوحة لاقامة جلسات متتالية حتى تحقيق الاتفاق الجامع

Lebanon 24
19-01-2023 | 15:42
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