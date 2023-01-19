التحضيرات على قدم وساق في طرابلس هذه الليلة لتنظيم تظاهرة غداً باتجاه مجلس النواب في بيروت دعماً لنواب الثورة وأهالي الشهداء ولتحفيز انتخاب رئيس للجمهورية

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