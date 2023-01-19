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"واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين: زيلنسكي كان مهتماً بمعرفة مدى التزام واشنطن والغرب بدعم بلاده

Lebanon 24
19-01-2023 | 17:21
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