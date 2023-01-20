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الوزير الحلبي لـLBCI: وسائل الحل التي يطالب بها الاساتذة ليست متوفرة بيد وزير التربية بمفرده ولهذا السبب طلبت إدراج المسألة في جدول أعمال مجلس الوزراء

Lebanon 24
20-01-2023 | 02:44
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