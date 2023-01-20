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الحلبي لـLBCI: الرئيس ميقاتي وعدني بتخصيص جلسة خاصة بمجلس الوزراء لبحث القضايا المتعلقة بالتربية

Lebanon 24
20-01-2023 | 03:26
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الحلبي بعد الإجتماع التربوي في السراي: عرضنا مطالب وزارة التربية لجهة دعم الإنتاجية وأخذنا بعض الردود الإيجابية وننتظر إجتماع الجهات المانحة بين بعضها كما أخذنا وعدًا من الرئيس ميقاتي بتخصيص جلسة حكومية للشؤون التربوية
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20/01/2023 16:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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20/01/2023 16:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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