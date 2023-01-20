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المرصد السوري: هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في منطقة التنف

Lebanon 24
20-01-2023 | 03:36
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