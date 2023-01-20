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لافروف: نتوقع من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكثيف جهودها لزيارة وحماية الأسرى الروس لدى أوكرانيا

Lebanon 24
20-01-2023 | 05:03
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