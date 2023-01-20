14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
أوكرانيا تقول إنّها ألقت القبض على 7 عملاء روس
Lebanon 24
20-01-2023
|
05:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تقول إنها سترسل 600 صاروخ جو-أرض من طراز "بريمستون" إلى أوكرانيا
Lebanon 24
بريطانيا تقول إنها سترسل 600 صاروخ جو-أرض من طراز "بريمستون" إلى أوكرانيا
20/01/2023 16:27:52
20/01/2023 16:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تقول إنّها أحبطت هجومًا إلكترونيًا على مصرفها المركزي
Lebanon 24
إيران تقول إنّها أحبطت هجومًا إلكترونيًا على مصرفها المركزي
20/01/2023 16:27:52
20/01/2023 16:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الروسية تقول إنها أحبطت هجوما لأوكرانيا في أطراف لوغانسك (العربية)
Lebanon 24
القوات الروسية تقول إنها أحبطت هجوما لأوكرانيا في أطراف لوغانسك (العربية)
20/01/2023 16:27:52
20/01/2023 16:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: من الخطأ القول إنّ برلين تمنع تزويد أوكرانيا بدبابات "ليبارد" ولن نتراجع عن دعمها وأولويتنا الدفاع الجويّ
Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: من الخطأ القول إنّ برلين تمنع تزويد أوكرانيا بدبابات "ليبارد" ولن نتراجع عن دعمها وأولويتنا الدفاع الجويّ
20/01/2023 16:27:52
20/01/2023 16:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد وصوله إلى عتبة الـ50 ألفاً... هكذا يمكن "ترييح" الدولار
Lebanon 24
بعد وصوله إلى عتبة الـ50 ألفاً... هكذا يمكن "ترييح" الدولار
14:12 | 2023-01-19
19/01/2023 02:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارع يتحرّك من جديد... اليكم الطرقات المقطوعة حتى الساعة (صور وفيديو)
Lebanon 24
الشارع يتحرّك من جديد... اليكم الطرقات المقطوعة حتى الساعة (صور وفيديو)
12:53 | 2023-01-19
19/01/2023 12:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه الـ 50 ألفاً.. هكذا سيكون مسار الدولار في الفترة المقبلة
Lebanon 24
بعد تخطيه الـ 50 ألفاً.. هكذا سيكون مسار الدولار في الفترة المقبلة
01:45 | 2023-01-20
20/01/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:45 | 2023-01-19
19/01/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا جاء فيه؟
13:12 | 2023-01-19
19/01/2023 01:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:16 | 2023-01-20
مجموعة سيبرانية تُعلن عن قرصنة موقع جامعة الإمام الصادق في إيران (العربية)
08:42 | 2023-01-20
محتجون يقطعون الطريق عند مدخل المجلس النيابي تضامنا مع النواب المعتصمين (الجديد)
08:21 | 2023-01-20
"العربية" عن دبلوماسي أوروبي: إيران ما زالت تزود روسيا بالمسيرات رغم تحذيراتنا الأخيرة
08:19 | 2023-01-20
خلف لـ"الجديد": اذا كانوا سيكملون في هذا النهج التعطيلي فسنكون امام انزلاق كبير وأدعو لايقاف هذا الامر لان الوضع لا يحتمل
08:01 | 2023-01-20
وزير الدفاع الألماني: من الخطأ القول إنّ برلين تمنع تزويد أوكرانيا بدبابات "ليبارد" ولن نتراجع عن دعمها وأولويتنا الدفاع الجويّ
07:12 | 2023-01-20
حنكش للـ"أم تي في": متفقون مع النواب من مختلف الكتل على ضرورة إنتخاب رئيس جمهوريّة في أقرب وقت ممكن
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
20/01/2023 16:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
20/01/2023 16:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
20/01/2023 16:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact