Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الأميركي: 3 مسيرات استهدفت قاعدة التنف في سوريا ولا خسائر في صفوف القوات الأميركية

Lebanon 24
20-01-2023 | 06:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العربية" نقلاً عن المرصد السوري: القوات الأميركية تجهز قاعدة في الرقة بعد الانتهاء من ثكنة ومهبط طائرات
lebanon 24
20/01/2023 16:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مصادر أميركية: المخابرات التركية نفذت غارات بمُسيرات عرضت القوات الأميركية في شمال سوريا للخطر (الشرق)
lebanon 24
20/01/2023 16:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: القوات الأميركية كانت "بمنأى عن الخطر" على وقع ضربات تركية في شمال سوريا
lebanon 24
20/01/2023 16:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الحرب الأميركية تعلن نيّتها مواصلة دعم الجيش الأوكراني بالأسلحة إذا شن عملية عسكرية في شبه جزيرة القرم
lebanon 24
20/01/2023 16:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:16 | 2023-01-20
08:42 | 2023-01-20
08:21 | 2023-01-20
08:19 | 2023-01-20
08:01 | 2023-01-20
07:12 | 2023-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website