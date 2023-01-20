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ماكرون: الموازنة العسكرية الجديدة للفترة بين عامي 2024 و2030 ستصل إلى 400 مليار يورو

Lebanon 24
20-01-2023 | 06:50
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