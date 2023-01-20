Advertisement

أخبار عاجلة

حنكش للـ"أم تي في": متفقون مع النواب من مختلف الكتل على ضرورة إنتخاب رئيس جمهوريّة في أقرب وقت ممكن

Lebanon 24
20-01-2023 | 07:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ينسّق النواب المعتصمون داخل المجلس مع مجموعات "ثوريّة" في مختلف المناطق لمواكبة إعتصامهم المطالب بـ"انتخاب رئيس للجمهوريّة فوراً" بتحرّكات شعبيّة تصل إلى ساحة النجمة
lebanon 24
20/01/2023 16:29:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد "حزب الله" من بكركي: قدمنا التهنئة بالأعياد للبطريرك وتمّ مقاربة الأمور الأساسية في لبنان من ضمنها إنتخاب الرئيس وقد أبدى الراعي حرصه على إنجاز هذا الإستحقاق بأقرب فرصة
lebanon 24
20/01/2023 16:29:14 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: لن نقبل بفرنجية رئيساً للجمهوريّة والعلاقة مع جنبلاط "كل يوم بيومو"
lebanon 24
20/01/2023 16:29:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع عبر "الجديد": "حزب الله" وحلفاؤه يعطّلون انتخابات رئاسة الجمهوريّة لسبب بسيط وهو أنهم غير قادرين على إيصال مرشحهم
lebanon 24
20/01/2023 16:29:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:16 | 2023-01-20
08:42 | 2023-01-20
08:21 | 2023-01-20
08:19 | 2023-01-20
08:01 | 2023-01-20
06:55 | 2023-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website