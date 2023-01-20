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خلف لـ"الجديد": اذا كانوا سيكملون في هذا النهج التعطيلي فسنكون امام انزلاق كبير وأدعو لايقاف هذا الامر لان الوضع لا يحتمل

Lebanon 24
20-01-2023 | 08:19
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النائب ملحم خلف لـ"الجديد": لم يطرح اسم قائد الجيش حتى الآن وهناك عائق دستوري يحول دون هذا الترشيح ولحين اتمام هذا الامر علينا ان نكون اكثر فعالية في تطبيق الدستور وابقاء الجلسات مفتوحة لنتمكن من انتاج رئيس للجمهورية
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