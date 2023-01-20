النائب وضاح الصادق لـ"الجديد": ذهبت الى مكتبي للتفتيش على المرسوم الذي تمت الدعوة لعقد جلسة للجان المشتركة لأجله ولم أجده وهو مرسوم قديم لم تتم دراسته بعد

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