Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان عرض الوساطة بين موسكو وكييف في اتصال مع زيلينسكي

Lebanon 24
20-01-2023 | 10:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أردوغان: مستعدون للتوسط في سلام دائم بين موسكو وكييف
lebanon 24
20/01/2023 20:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية ترفض أي دور لإيطاليا في الوساطة بين موسكو وكييف (العربية)
lebanon 24
20/01/2023 20:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الأوكرانية: اتصال زيلنسكي بأردوغان بحث الجهود اللازمة لتطبيق صيغة للسلام (الجزيرة)
lebanon 24
20/01/2023 20:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان أكد لبوتين في اتصال هاتفي استعداده للعب دور حاسم بعملية السلام بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
20/01/2023 20:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:26 | 2023-01-20
13:24 | 2023-01-20
13:13 | 2023-01-20
13:12 | 2023-01-20
13:10 | 2023-01-20
12:43 | 2023-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website