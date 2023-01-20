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أمين عام الناتو: المدرعات والدبابات الجديدة قد تمكن أوكرانيا من استعادة أراضيها

Lebanon 24
20-01-2023 | 10:28
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