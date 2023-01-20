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بلينكن: الوضع في اليمن أفضل حالياً بسبب وقف إطلاق النار الذي تمّ من خلال حوارنا مع السعوديين

Lebanon 24
20-01-2023 | 18:29
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