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إحصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية: 8 حوادث وقتيلان و9 جرحى
Lebanon 24
21-01-2023
|
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