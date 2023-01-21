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تركيا تعلن إلغاء زيارة مقررة لوزير الدفاع السويدي على خلفية السماح بتنظيم تظاهرة مناهضة لأنقرة في ستوكهولم

Lebanon 24
21-01-2023 | 02:20
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