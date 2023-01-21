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حليمة قعقور للـLBCI: نطالب من جميع النواب القيام بدورهم وتقريب وجهات النظر لانتخاب رئيس ولا يمكننا الخروج من الفجوة المالية بفراغ رئاسي

Lebanon 24
21-01-2023 | 03:16
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النائب ابراهيم الموسوي: يجب ان نتقاطع على اسم يتفق عليه الجميع والمواصفات التي طرحناها للرئيس التوافقي بديهية وغايتنا ان تحصل الانتخابات الرئاسية ونحن نراهن على نضوج الاجواء السياسية ونسعى لتأمين كل الظروف لانتخاب رئيس للجمهورية (الجديد)
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