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وزير خارجية تركيا يدين إحراق نسخ من القرآن الكريم أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم ويطالب السلطات السويدية بمنع فعل مماثل اليوم

Lebanon 24
21-01-2023 | 06:00
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