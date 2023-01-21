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وزارة الدفاع الروسية: وحدات الدفاع الجوي أجرت تدريبات في مقاطعة موسكو تحاكي صد هجمات على منشات عسكرية وصناعية وإدارية

Lebanon 24
21-01-2023 | 08:55
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