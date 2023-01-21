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الحدث عن إعلام مصري: مصر ودول عربية لن تشارك في اجتماع وزراء خارجية العرب الذي دعت له حكومة الدبيبة
Lebanon 24
21-01-2023
|
09:53
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