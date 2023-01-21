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رئيس بلغاريا يدعو الغرب إلى وقف تزويد كييف بالأسلحة ما قد يؤدي إلى صراع عالمي

Lebanon 24
21-01-2023 | 11:19
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