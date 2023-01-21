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أخبار عاجلة
سلطات بوركينا فاسو تطلب من القوات الفرنسية بشكل رسمي مغادرة أراضيها
Lebanon 24
21-01-2023
|
15:22
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