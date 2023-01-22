انهيار مبنى في حلب... كم بلغ عدد الضحايا؟

تسبب انهيار بناء سكني مكوّن من 5 طوابق في حي الشيخ مقصود بحلب بوقوع عشرات الضحايا والمصابين بينهم أطفال فيما لا يزال البحث جارياً عن عالقين تحت الأنقاض.



وفي حصيلة أولية نشرتها وسائل إعلام محلية سورية، فقد لقيَ 10 أشخاص مصرعهم في الحادث بينهم طفل فيما أُصيب آخرون بجروح متفاوتة، مشيرة إلى أن سبب الانهيار تسرب المياه إلى أساسات المبنى المكوّن من 5 طوابق والواقع في (قسم معروف) بحي الشيخ مقصود.

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