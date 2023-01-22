14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
البطريرك الراعي: مهزلة جلسات الانتخاب مستمرة وعلى المسؤولين الوقوف وقفة ضمير أمام الشعب المقهور وحال الدولة التي تتفكّك أوصالها
Lebanon 24
22-01-2023
|
03:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صرخةٌ من الراعي بوجه المسؤولين: للوقوف وقفة ضمير أمام الشعب المقهور
Lebanon 24
صرخةٌ من الراعي بوجه المسؤولين: للوقوف وقفة ضمير أمام الشعب المقهور
22/01/2023 17:03:35
22/01/2023 17:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي أمام وفد كتائبي:الوطن في خطر والشعب يتلقى الضربات ولا يمكن للكتل النيابية ان تستمر في الأخذ والرد والطريقة التي تجري فيها عملية انتخاب الرئيس غير صحيحة
Lebanon 24
البطريرك الراعي أمام وفد كتائبي:الوطن في خطر والشعب يتلقى الضربات ولا يمكن للكتل النيابية ان تستمر في الأخذ والرد والطريقة التي تجري فيها عملية انتخاب الرئيس غير صحيحة
22/01/2023 17:03:35
22/01/2023 17:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب غسان حاصباني من أمام مديرية أمن الدولة: ما نراه اليوم هو تلاميذ الأنظمة القمعية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة وهذا لا يُركّع الشعب اللبناني ومعركتنا هي في نظافة القضاء
Lebanon 24
النائب غسان حاصباني من أمام مديرية أمن الدولة: ما نراه اليوم هو تلاميذ الأنظمة القمعية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة وهذا لا يُركّع الشعب اللبناني ومعركتنا هي في نظافة القضاء
22/01/2023 17:03:35
22/01/2023 17:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي لمعطلي جلسات انتخاب رئيس الجمهورية: ماذا يعني انكم تأتون الى المجلس النيابي وبعد الدورة الانتخابية الاولى تعطلون النصاب؟ (لبنان الحر)
Lebanon 24
البطريرك الراعي لمعطلي جلسات انتخاب رئيس الجمهورية: ماذا يعني انكم تأتون الى المجلس النيابي وبعد الدورة الانتخابية الاولى تعطلون النصاب؟ (لبنان الحر)
22/01/2023 17:03:35
22/01/2023 17:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ترقّبوا.. التغذية الكهربائيّة ستزداد اعتباراً من هذا اليوم
Lebanon 24
ترقّبوا.. التغذية الكهربائيّة ستزداد اعتباراً من هذا اليوم
14:08 | 2023-01-21
21/01/2023 02:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء اليوم
13:39 | 2023-01-21
21/01/2023 01:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُفاجئة في بيروت.. رصاصة تستهدف لاعباً خلال مباراة رياضيّة!
Lebanon 24
حادثة مُفاجئة في بيروت.. رصاصة تستهدف لاعباً خلال مباراة رياضيّة!
12:19 | 2023-01-21
21/01/2023 12:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
البطاقات المصرفيّة بحكم الملغاة؟
Lebanon 24
البطاقات المصرفيّة بحكم الملغاة؟
02:30 | 2023-01-22
22/01/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وعدد من الجرحى... حادث مروّع في منطقة "سليم سلام"
Lebanon 24
قتيل وعدد من الجرحى... حادث مروّع في منطقة "سليم سلام"
02:07 | 2023-01-22
22/01/2023 02:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:00 | 2023-01-22
السفير الأميركيّ لدى إسرائيل لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": سنعمل مع حكومة نتنياهو على الملف الإيراني لأنّه مهمّ جدّاً
09:45 | 2023-01-22
القوات الصومالية تنهي هجوم حركة الشباب في مقديشو (العربية)
09:33 | 2023-01-22
30 سجينة سياسية في إيران يوقعن على مذكرة تطالب بوقف إعدام المتظاهرين (العربية)
09:32 | 2023-01-22
البيت الأبيض: الرئيس بايدن أعطى أوامر بضرورة تقديم الـ FBI الدعم الكامل للسلطات المحلية في كاليفورنيا بشأن التحقيقات في حادث إطلاق النار (الحرة)
09:23 | 2023-01-22
الجيش الأوكراني: نعمل على تشكيل وحدات جديدة مدربة على أسلحة الناتو لدمجها في الجيش (العربية)
09:14 | 2023-01-22
وزيرة الخارجية الليبية: بعض الدول تحاول التأثير على المشهد السياسي الليبي ونسعى لتوحيد الملف لصالح الليبيين (الجزيرة)
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
22/01/2023 17:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
22/01/2023 17:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
22/01/2023 17:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact