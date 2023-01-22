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الراعي: أنتم يا نواب الأمة والوزراء مسؤولون عن وصمة العار التي تلحق بلبنان من خلال فقدانه التصويت في الامم المتحدة

Lebanon 24
22-01-2023 | 03:49
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