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الرّاعي: الدولار تجاوز الـ50 ألف ليرة وناهز البنزين المليون فكيف سيعيش الشعب؟ هذه الحكومة مستقيلة ومهمتها تصريف الاعمال وعملها محصور بالمحافظة على الحد الادنى من شؤون المواطنين

Lebanon 24
22-01-2023 | 03:51
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