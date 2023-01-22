الرّاعي: الدولار تجاوز الـ50 ألف ليرة وناهز البنزين المليون فكيف سيعيش الشعب؟ هذه الحكومة مستقيلة ومهمتها تصريف الاعمال وعملها محصور بالمحافظة على الحد الادنى من شؤون المواطنين

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