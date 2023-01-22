Advertisement

أخبار عاجلة

المطران عودة: أملنا أن تصحو ضمائر من ضمائرهم نائمة، وأن ينضمّ عدد كبير من النواب إلى رفقاهم المعتصمين داخل المجلس

Lebanon 24
22-01-2023 | 05:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاعتصام يدخل يومه الرابع... ماذا قال النواب من داخل المجلس النيابي؟
lebanon 24
22/01/2023 17:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب فواد مخزومي انضم الى النواب المعتصمين داخل البرلمان (MTV)
lebanon 24
22/01/2023 17:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون يقطعون الطريق عند مدخل المجلس النيابي تضامنا مع النواب المعتصمين (الجديد)
lebanon 24
22/01/2023 17:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء... من هم النواب الذين يعتصمون حاليّاً داخل المجلس؟ (صورة)
lebanon 24
22/01/2023 17:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:03 | 2023-01-22
10:00 | 2023-01-22
09:45 | 2023-01-22
09:33 | 2023-01-22
09:32 | 2023-01-22
09:23 | 2023-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website