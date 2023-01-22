Advertisement

أخبار عاجلة

شولتز يقول إن فرنسا وألمانيا ستواصلان دعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا" (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
22-01-2023 | 06:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: "لا خيار آخر" سوى إرسال دبابات ثقيلة الى أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/01/2023 22:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يقول إنّه مستعدّ لبدء محادثات مع أوكرانيا إذا قبلت كييف "الواقع الجديد" في ما يتعلق بالسيطرة على الأراضي (سكاي نيوز)
lebanon 24
22/01/2023 22:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: خيار تزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" محتمل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/01/2023 22:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تصنف مجموعة فاغنر الروسية "منظمة إجرامية دولية" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/01/2023 22:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:00 | 2023-01-22
13:22 | 2023-01-22
13:07 | 2023-01-22
12:10 | 2023-01-22
12:09 | 2023-01-22
12:09 | 2023-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website