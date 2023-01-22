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وزير خارجية إيطاليا في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري: تحدثنا عن الوضع في أوكرانيا وتحدثنا عن قضية الأمن الغذائي (الشرق)

Lebanon 24
22-01-2023 | 06:13
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