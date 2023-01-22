Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية: ندعو الجامعة العربية لدعم عملية تعافي ليبيا (العربية)

Lebanon 24
22-01-2023 | 06:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية الليبية: أمانة الجامعة العربية ابتدعت شرطا غير موجود بشأن تأكيد 14 دولة حضورها في محاولة لتعطيل الاجتماع في ليبيا (الجزيرة)
lebanon 24
22/01/2023 22:15:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الدفاع الهولندية: التحالف الدولي مستمر في العراق بموافقة الحكومة العراقية (العربية)
lebanon 24
22/01/2023 22:15:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا: علينا تحقيق حلم شهداء ثورة 17 شباط من خلال إجراء انتخابات عادلة ونزيهة (الجزيرة)
lebanon 24
22/01/2023 22:15:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم خاركيف: قصف روسي مكثف على المدينة بعد ساعات من زيارة وزيرة خارجية ألمانيا (العربية)
lebanon 24
22/01/2023 22:15:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:00 | 2023-01-22
13:22 | 2023-01-22
13:07 | 2023-01-22
12:10 | 2023-01-22
12:09 | 2023-01-22
12:09 | 2023-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website