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ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا "رائدتين في إعادة تأسيس" أوروبا (الشرق)

Lebanon 24
22-01-2023 | 06:36
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