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وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على مواقع مهمة في محور زابوروجيا (الجزيرة)

Lebanon 24
22-01-2023 | 06:39
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