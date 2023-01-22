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رئيس الأركان الأوكراني: إنشاء وحدات جديدة في الجيش تحسبا لنقل الدبابات الغربية إلى كييف (العربية)

Lebanon 24
22-01-2023 | 07:26
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